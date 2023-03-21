الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحفاد نهال عنبر يوجهون لها رسالة بمناسبة عيد الأم

نهال عنبر
نهال عنبر

حلت الفنانة نهال عنبر ضيفة ببرنامج “واحد مع الناس”، مع الإعلامي عمرة الليثي، الذي يعرض عبر فضائية الحياة، وذلك برفقة أحفادها يوسف وياسين بمناسبة عيد الأم.

 

وكشفت الفنانة نهال عنبر تقاصيل أعمالها الفنية القادمة في شهر رمضان، قائلة: "إنها سوف تشارك في مسلسل عودة البارون مع النجم حسين فهمي".

ووجه كل من أحفادها يوسف وياسين رسالة حب وتهنئة للفنانة نهال عنبر، حيث قال لها يوسف: "إحنا بنحبك جدًا وبننبسط معاكي وبنحب نكون معاكي علطول، وبنحب نبات معاكي". 

وقال ياسين: "إحنا بنحبك جدًا، وعايزين فلوس، عشان أعرف أجيب هدية بمناسبة عيد الأم".

من جانبها، قالت الفنانة نهال عنبر: "ياسين علطول عايز فلوس، أقول لما أقبض، فيتابعوا معايا، قبضتي؟ قبضتي؟ مشبرقين مني جامد ومفلسني". 

وعن أمنيتها لأحفادها، قالت: "أتمنى يكونوا أحسن ناس في الدنيا، وبتمنى تكون مراكزهم حلوة، لكن مش هجوزهم وهما صغيرين، هسيبهم يختاروا".

وعن أمانيها الفنية، قالت: "عايزة أعمل دور صعب، مش عارفة هو إيه، لكن عايزة أعمل دور أبقى شايله همه وأنا نازلة أشتغل".

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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