الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصليب الأحمر يحذر من خطر نقص المساعدات الإنسانية إلى سوريا

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

حذر المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، فابريزيو كاربوني، من أنه إذا لم يتضامن المجتمع الدولي لتقديم مستوى المساعدات الذي تحتاجه سوريا، فإن الخطر يحدق بشريان الحياة الذي يعتمد عليه الملايين من السوريين اليوم.

 

جاء ذلك في بيان صدر الإثنين، من مقر اللجنة في جنيف، تزامنا مع مؤتمر المانحين الذي تستضيفه بروكسل لدعم متضررة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، وأودى بحياة أكثر من 44 ألف شخص.

 

وأضاف كاربوني أن حجم الاحتياجات في سوريا اليوم هائل؛ حيث تكافح أعداد متزايدة من العائلات للحصول على ما يسد رمقها وذلك في بلد مُدرَج بالفعل ضمن قائمة أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي، كما يكافحون من أجل الحصول على مياه الشرب الصالحة حيث لا يعمل سوى 50 % من نظم المياه والصرف الصحي بكامل طاقتها في أنحاء سوريا.

 

وأشار أيضًا أن الكثيرين يعجزون عن الحصول على الرعاية الطبية، لافتًا إلى أن عمليات اللجنة في سوريا تعاني من نقص شديد في التمويل، برغم هذه الاحتياجات التي تفاقمت بعد الزلزال.

 

وأعرب المدير الإقليمي عن أمل اللجنة الدولية في أن يعزز المانحون دعمهم حتى تتمكن المجتمعات المحلية في سوريا من الحصول على المساعدات التي تحتاجها وتستحقها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

الأمم المتحدة: الأنشطة البشرية تسببت بأضرار للنظم البيئية

نهال عنبر تكشف كواليس ترشيح وحيد حامد لها فى فيلم طيور الظلام

الزمالك يتفاوض مع بديل فيريرا والحسم خلال 48 ساعة

أمانى سمير الفائزة بلقب «الدوم» فئة الغناء تكشف تفاصيل تجربتها بالبرنامج

نائب رئيس الزمالك: إسماعيل يوسف يقود المران غدًا.. والمدرب المقبل مصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

سلمان إسماعيل

لا تسحقوا إنسانية شنودة

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن تسهيلات رمضان: تيسير صلاة الجمعة فى القدس وتمديد فتح المعابر

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان