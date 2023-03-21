الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نهال عنبر تكشف كواليس ترشيح وحيد حامد لها فى فيلم طيور الظلام

نهال عنبر
نهال عنبر

كشفت الفنانة نهال عنبر، كواليس ترشيح السيناريست وحيد حامد لها في فيلم طيور الظلام مع الزعيم عادل إمام والمخرج شريف عرفة، قائلة: "إن الأستاذ وحيد حامد كان عميل لديها في السياحة، وأنا دائمًا عمري ما أقول لحد إني بمثل".

وأضافت نهال عنبر خلال لقائها ببرنامج واحد من الناس، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: "الأستاذ وحيد حامد كان بقاله سنة بيتعامل معايا، من خلال السفر والتذاكر والطيران وحجز الأوتيلات وغيرها". 

وأشارت إلى أن الأهرام المسائي نشر لها صورة بعد تمثيلها للفوازير مع عمرو الليثي، حيث نشرت الأهرام المسائي صورتها في ذلك الوقت، وأنها ابتدأت في التمثيل، معقبة: "الأستاذ وحيد حامد كان قاعد في الأوتيل وجنبه الموظف، فشاف صورتي، وقال مش هي دي مدام نهال إللي كنت عندها دلوقتي، فرد عليه أستاذ وحيد، معقول هي دي؟ ورفع سماعة التليفون وكلمني، قالي هو إنتي نهال عنبر؟ قولتله اه، قالي مقولتليش ليه؟ قولته لا يافندم، ده شغل وده شغل، قالي طيب بكرة تجيلي المريديان عايزك، قولته ماشي".

وتابعت: "روحت له المريديان تاني يوم، وشربت القهوة معاه، فقالي معاكي دور مع عادل إمام عايزك فيه، ومشيت وتخيلت إنه هينسى، لكن لقيته في يوم كنت مشغولة فيه جداً وكان عندي جروب سياحي vip، ولقيت أستاذ وحيد حامد بيتصل بيا وبيقولي عندك معاد مع أستاذ شريف عرفة وأستاذ عادل إمام النهاردة الساعة 5، فقولتله مينفعش الساعة7 عشان أجهز نفسي، لكن للأسف ذهبت دون أي تجهيزات ومضيت العقد معاهم  وكنت فرحانة جدًا".

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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نهال عنبر تكشف كواليس ترشيح وحيد حامد لها فى فيلم طيور الظلام

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