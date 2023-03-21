هل سيشهد العالم حربا نووية؟.. مدير الأهرام للدراسات السياسية يجيب

استبعد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لجوء واشطنن أو روسيا إلى استعمال السلاح النووي على خلفية الصراع الدائر بين موسكو وكييف.

وأشار في لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري، في حلقة جديدة بعنوان "قراءة في التطورات الإقليمية بالشرق الأوسط" من برنامج "كلام في السياسة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" إلى أن التلويح باستخدام السلاح النووي للتأكيد على عدم الوصول إلى هذا المستوى المتقدم من الحرب الشاملة.

وأوضح أن تلويح روسيا حمل رسالة مفادها: "لا يجب أن تدفعونا لهذا"، وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أنها لن تدخل حربًا نووية، وهذا يعني توافق بينهما في عز المواجهة.