هلت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

هلت أنوار الشهر الكريم الذي يحمل معه البركة والخير والرحمة والزكاة والصيام الذي يأمرنا به الله العلي القدير حتي يجعلنا نحس بالفقير والمحتاج، هلت أنوار شهر العبادات الذي نستمتع فيه بالصلاة والتسبيح وذكر الله وختم القرآن والتراويح ولمة أفراد الأسرة حول مائدة الإفطار وفرحة إفطار في لحظة انطلاق المدفع وانطلاق أذان المغرب.

والذي يتزامن مع عيد الأم هذا العام، هلت أنواره حتي قبل قدومه فله في مصر سمات خاصة تضفي علي أيامه البهجة للصغار والكبار، حيث تمتلأ الأحياء الشعبية بالفوانيس المصرية المصنوعة من النحاس ومفارش الخيامية التي تتزين بها البيوت وتمتلأ الشوارع بالزينات والأنوار وتنطلق الأغاني المحببة والمبهجة في أرجاء الأحياء الشعبية، وتحلي لمة الأصحاب في المقاهي والبيوت والحارات، بل قبل رؤية هلاله بأيام قليلة تصدح في شوارع بلدنا، وفي داخل بيوتنا أغانيه الشهيرة التي نحبها جميعًا.

وفي مصر ننتظر سماعها ونرددها طوال أيامه ومنها "رمضان جانا.. وفرحنا له.. هل هلاله.. أهلًا رمضان" التي يغنيها المطرب الشعبي محمد عبدالمطلب فنحس بأننا قد دخلنا في أجواء وروحانيات الشهر الكريم، وتبدأ المسلسلات في التنافس علي اجتذاب المشاهدين في مختلف القنوات الفضائية، وتلتف الأسر حول أجهزة التليفزيون لمتابعتها كل حسب ذوقه وميوله ووقته، ويذكرني الشهر الكريم بعادات أمي التي كانت تحرص عليها وما زلت أحرص عليها، فقد كانت أمي رجاء حجاج من خيرة رائدات العمل الاجتماعي والخيري في مصر.

كما كانت تعد كراتين رمضان بنفسها لتوزيعها علي الأكثر احتياجًا لأنها تحس أنها بإهداء شنطة رمضان فإنها بذلك تدخل الفرحة علي من يأخذها، وكانت هي تملأ الفرحة قلبها لأنها تسعد بعض الأسر الأكثر احتياجًا بإهدائهم كراتين رمضان التي تضع بها مجموعة من بعض الأغذية الرمضانية الشهيرة، كالتمر والفول والعدس والأرز والمكرونة والشاي والسكر والسمن والزيت والعصائر المميزة له مثل: الكركاديه والخروب والدوم.

والأم في نظري هي أساس كل السمات الحميدة في تكوين شخصية أبنائها، وأي فرد منا امرأة كان أو رجلًا سيجد أنه قد شب علي عادات أمه عندما كان صغيرًا، فهي التي تغرس في أبنائها حب الخير والعطاء للغير منذ الصغر، وهي التي تعلمهم مفهوم التكافل الاجتماعي، وهي التي تعلمهم الإحساس بالآخرين وعدم الأنانية وحب الذات، وأنا اعتدت أن أحذو حذو أمي في أشارك في العمل الاجتماعي والخيري، والذي أصبح جزءًا من تكويني ومن مشغولياتي بسبب غرس أمي له في وجداني منذ الصغر منذ سنوات طويلة وحتي بعد وفاتها، مازلت علي عهدي لها بأن أبذل جهدًا صادقًا في عمل الخير، وإن كنت الآن ومنذ سنوات طويلة لا أجتهد في عمل الخير فقط، وإنما أنا أيضًا أساند وأدعم من أعلم أنهم يشاركون بصدق، ويقدمون مجهودًا صادقًا في العمل الخيري والاجتماعي في بلدنا.

وأجد أن هذا أيضًا يسهم في التكافل الاجتماعي، بل وفي نشر السلام الاجتماعي في بلدنا، فهناك عدة أنواع من العطاء المطلوب أن نعيه وندركه ونعلمه لأبنائنا، فهناك عمل نؤديه لأنفسنا لتحقيق ذاتنا وللمساهمة في احتياجاتنا اليومية أو كدخل يدخل بيوتنا، وهناك ثانيًا عمل نؤديه لمجتمعنا وأقصد به العمل الاجتماعي أو الخيري، وعمل ثالث نؤديه لبلدنا وأقصد به الحفاظ علي استقرار الوطن والمساهمة في تقدمه، وفي نشر الوعي الصحيح والتصدي للشائعات ولمحاولات بث الفتن أو بث أفكار متشددة أو رجعية أو ترويجًا للفوضي أو لأفكار لا أخلاقية، والوقوف في ظهر الوطن حينما ينادينا الواجب، أو في أوقات الخطر أو الأزمات، وما زلت أواصل تنفيذ عاداتنا الرمضانية، كما تعلمتها من أمي.

فلقد تعلمت منها العطاء للآخرين، وتعلمت منها أن أجهز عدة شنط رمضانية أو كراتين رمضانية للمحتاجين وأوزعها عليهم بنفسي، حتي يشعروا بفرحة وبهجة رمضان وبأننا لم ننساهم في ظل مشغولياتنا اليومية، وهذه اللمسات الإنسانية- في تقديري- هي التي تدخل الفرحة علي قلوب الفقراء، وهي التي تشعرهم بأن المجتمع لم ينساهم، وعندما كنت صغيرة كانت أمي تحرص علي إضفاء البهجة علي كل أسرتها بعمل حلويات رمضان القطايف والكنافة والبسبوسة، التي يحبها جميع أفراد الأسرة.

كما كان لرمضان ملامح معينة ظلت علي امتداد السنوات تميزه في بلدنا، ففيه تقدم فوازير رمضان في التليفزيون، والتي كانت تؤديها باقتدار الفنانة نيللي بعد الإفطار ثم الفنان الراحل سمير غانم لعدة سنوات، ثم الفنانة صابرين، ثم شيريهان، ثم توقفت، ولا ندري السبب الحقيقي وراء توقف تقديمها في التليفزيون المصري، رغم أنها كانت تسعد المشاهدين صغارًا وكبارًا، وكانت من ملامح الشهر الكريم في بلدنا، وحتي الآن لم تستطع شاشات التليفزيون في مصر أن تقدم لنا بديلا للفوازير أو ما يشبهها، وكانت فيها أسئلة تمد المشاهد بالمعلومات من خلال الاستعراضات الفنية الجميلة والمختلفة في مادتها وأسئلتها في كل عام.

وأنا أعتز بأنني كتبت بعضًا منها وأفضل قصصي في شهر رمضان، وكما عرض لي التليفزيون المصري مسلسلاتي في شهر رمضان عندما كان لا يزال موجودًا لدينا قطاع الإنتاج بالتليفزيون وأيضًا عرضت لي الإذاعة المصرية ٤ مسلسلات علي مدي ٤ سنوات عندما تريد تنتج مسلسلات ناجحة، ويا ليت التليفزيون المصري يعيد تشغيل قطاع الإنتاج وصوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

وفي شهر رمضان الكريم أيضًا، تمتلأ محطات الإذاعة بالبرامج الإذاعية الخفيفة التي هي وسيلة تسلية ومتعة للمستمعين الذين يهوون الإذاعة، أو الذين اعتادوا الاستماع إليها أينما كانوا في البيوت أو الشارع أو في راديو سياراتهم، وهلت ليالي رمضان التي يحلو فيها السهر ليلا للصلاة والتعبد، فنحس بأنفسنا في حالة من السمو والتطهر والارتفاع فوق كل الصغائر، وفيه أيضًا وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والتي يحلو لنا فيها الدعاء من القلب، وقضائها حتي آذان الفجر في التقرب إلي الله، والدعاء للأحباء بقلوب صافية وشفافة.

ولأننا نمر في وطننا بصعوبات اقتصادية نعي أسبابها، وندرك أسبابها جميعا، ولأننا إذا ما كنا نريد أن نشعر بأننا نحرص علي ابتغاء مرضاة الله العلي القدير فإننا في هذه الأيام النورانية المباركة ينبغي أن ندخل السعادة علي الأكثر احتياجًا، وخاصة من القريبين منا، ولأن الأقربون أولي بالمعروف فإننا يمكن أن نساندهم، وأن ندعمهم ببعض مما يمكننا تقديمه من أغذية رمضانية أو مال يساعدهم في سد احتياجاتهم، واحتياجات عائلاتهم اليومية، كل حسب مقدرته وكل حسب قدرته علي العطاء، فهكذا يمكن أن نصبح أكرم وأفضل وأكثر قربًا من الله الذي فرض علينا الزكاة التي هي أحد الفروض الخمسة في ديننا الإسلامي الحنيف.

والتي أمرنا بها الله، وما أحلي الزكاة والتصدق لأسرة تعيلها امرأة فقيرة، لديها صغار في حاجة إلي دعم ومساندة لها حتي تتمكن من إعاشتهم، وما أحلي الزكاة إذا ما استطعنا أن نعطيها لملجأ فيه أطفال أيتام، بل ما أحلي الزكاة حين نخرجها عن طيب خاطر لشخص مسن ندرك أنه بالفعل أنه في حاجة إليها ليعول زوجة مريضة أو مسن أو مسنة في حاجة إلي دعم، ولا يقدر أي منهما علي العمل في الكبر، ولديهم كبرياء في عدم السؤال، بل ما أحلي البر بالوالدين في شهر رمضان الكريم والدعاء للمتوفين منهم، وهم من أوصانا الله برعايتهم في الكبر، وكل عام وأنتم وبخير بمناسبة الشهر الكريم، الذي يطل علينا بأجوائه النورانية بعد أيام قليلة، وكل عام وأسرنا بخير، وبلدنا بخير وأمان واستقرار وتقدم.