تقارير إنجليزية: توتنهام يقيل أنطونيو كونتى هذا الأسبوع

أكدت تقارير صحفية، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يستعد لإقالة الإيطالي أنطونيو كونتي من تدريب الفريق.

وتعادل توتنهام مع ساوثهامبتون متذيل الترتيب بثلاثة أهداف لمثلهما في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وانتقد كونتي لاعبي توتنهام عقب المباراة متهمًا إياهم بالأنانية، كما شن هجومًا لاذعًا على مجلس الإدارة.

وبحسب صحيفة "تيلجراف" البريطانية، فأنه من المتوقع أن ينفصل كونتي وتوتنهام هذا الأسبوع.

وبحسب الصحيفة فأنه من المتوقع أن يتولى ريان ماسون اللاعب السابق ومساعد كونتي، مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، عقب خروج المدرب الإيطالي.

وتشير تقارير صحفية إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو هو المرشح الأقرب لخلافة كونتي والعودة لتدريب توتنهام.

وقال كونتي في تصريحات عقب المباراة: "هذا مايحدث هنا كل موسم، لا يهم من المدير الفني إذا أردتم الاستمرار على هذه الطريقة بإمكانكم تغيير المدير الفني والكثير من المدربين ولكن الموقف لا يمكن أن يتغير، صدقوني".



وأضاف: "نحن لسنا فريقًا، نحن 11 لاعبًا يدخلن إلى الملعب، أرى لاعبين أنانيين ولا يريدون مساعدة بعضهم البعض ولا يهتمون، حتى الآن أحاول إخفاء الموقف ولكن الآن لا يمكنني فعل ذلك أكثر".

وأكمل: "إنهم لا يلعبون من أجل شيء مهم، إنهم لا يريدون اللعب تحت الضغط، قصة توتنهام لمدة 20 سنة، هناك ملاك ولكن لماذا لم يحقق النادي أي شيء؟".

وواصل: "نحن نلعب هنا باسم الشعار، ولجعل جماهير توتنهام فخورين بنا، إنهم بحاجة للنار في أعينهم، هذا أمر غير مقبول للجماهير أيضًا إنهم يتبعونا ويشترون التذاكر لمشاهدة الفريق، والأداء غير مقبول".

وعن احتمالية رحيله عن منصبه، أجاب كونتي: "أنتم توجدون الأعذار للاعبين، أعذار وأعذار مرة أخرى، استمروا على فعل ذلك واخلقوا لهم الأعذار، مستقبلي، الإدارة فقدت الثقة بي، استمروا وفروا لهم الحماية، هيا".