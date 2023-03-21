من السلاح والمخدرات.. تفاصيل ضبط عصابتين غسلوا أموال بـ88 مليون جنيه

وجهت وزارة الداخلية، ضربتين قاضيتين خلال الـ24 ساعة المنقضية لتشكيلين عصابيين قاما بغسل أموال بقيمة 88 مليون جنيه، متحصلات إتجارهما في تجارة مشبوة في مجال المواد المخدرة والسلاح، وقاما بذلك لإصباغ هذه الأموال الصبغة الشرعية، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

63 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية وتربية الماشية وشراء السيارات)، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك ومكاتب البريد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ ( 63 مليون جنيه تقريباً).

25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصان، لأحدهما معلومات جنائية وسبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ومحبوس إحتياطياً على ذمتها) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهما وجمعهمامبالغ مالية كبيرة ومحاولتهماغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما(بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى – معاملات مالية )، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصدإخفاء مصدرهاوإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً).