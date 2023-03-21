أحد المستفيدين من «حياة كريمة»: الرئيس السيسى حريص على حمايتنا

دائمًا تحاول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » على تقديم الخدمات والمشروعات الخدمية التي يعتمد عليها المواطنين داخل القرية النائية والأكثر احتياجًا، حيث عملت على تطوير البنية التحتية، وتجديد شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطات جديدة للصرف الصحي لخدمة السكان داخل القرى، إلى جانب ترميم المنازل، وإدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعي لها، ورصف وإنارة الطرق للحد من انتشار حوادث السير.

واهتمت المبادرة بالمجال الصحي، وجاء ذلك من خلال تطوير الوحدات الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، إلى جانب تنظيم القوافل التي تقوم بالكشف والعلاج على المرضى بالمجان، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

«نادر أبو عامر»، يعيش بقرية شما التابعة لمحافظة المنوفية، والتي كانت تفتقر لجميع الخدمات التي يعتمد عليها المواطنين في حياتهم اليومية، ليصبح حلم السكان داخل القرية توفير بعض الخدمات ليستطيعوا العيش بهدوء، لتأتي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » وتقديم للسكان كل ما يحتاجوه، من خلال تطوير جميع الخدمات الأساسية.

وقال «نادر» لـ«الدستور»، إن الرئيس السيسي يحمي صحة المواطنين، من خلال ترميم وإنشاء الوحدات الصحية بشكل جديد وعلى أعلى مستوى بشكل غير مسبوق وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، بعد أن عانى أهل الريف في السنوات الماضية عدم توافر الخدمات الطبية المتكاملة، مما أسهم في انتشار الأمراض، خاصة مع عدم اكتمال مشاريع الصرف الصحي وتحول المناطق المحيطة بالترع إلى مقالب قمامة.

وذكر أن المبادرة استهدفت تطوير الخدمات التي يحتاجها السكان بطريقة يومية، وذلك الارتقاء بهم اجتماعيًا ومعيشيًا، مختتم بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية بعدما قدموا الكثير من الخدمات لسكان القرية، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت حياة هادئة خالية من التوتر والقلق.