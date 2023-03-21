الاتحاد المصرى للتأمين يعقد ورشة عمل «نظرة موجزة عن سوق التأمين فى مصر»

في ضوء التعاون المثمر بين الاتحاد المصري للتأمين وكبرى الشركات العالمية، في المجالات المحاسبية والاستشارات بغرض دعم وتعزيز صناعة التأمين المصرية.

وتم إقامة ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتامين، وذلك يوم الإثنين الموافق 20 مارس من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 12.30 ظهرًا، حيث جاءت ورشة العمل تحت عنوان: “نظرة موجزة عن سوق التأمين في مصر”.

وقام علاء الزهيري (رئيس الاتحاد المصري للتأمين)، بافتتاح ورشة العمل، حيث رحب ووجه الشكر على اهتمام بسوق التأمين المصري وحرصهم على التواجد مع قيادات السوق في مثل هذه الورشة الهامة، ثم قام بإلقاء الضوء على أهمية التصنيف الائتماني ليس فقط لشركات إعادة التأمين، وإنما أيضاً لشركات التأمين المباشر، حيث إنه يساهم في تدعيم موقف الشركة في السوق الذي تتعامل فيه.

وقام فاسيليس كاتسيبيس (مدير عام تطوير السوق - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا بشركة AM Best)، بإلقاء الكلمة الافتتاحية لشركة AM Best، والتي بدأها بتقديم الشركةرئيس الاتحاد على إتاحة الفرصة للشركة بالاجتماع مع قيادات التأمين بالسوق المصري.

وأضاف أن الغرض من ورشة العمل هذه هو، وتم عرض توقعات قطاع إعادة التأمين العالمي والقضايا الرئيسية التي ستؤثر على شركات التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، كما تم عرض وجهات النظر حول الوضع الحالي لصناعة التأمين في مصر.

وتم إلقاء الضوء على معيار التصنيف الوطنى الذى تقترحه AM Best في سوق التأمين المصري والذى قامت الشركة بطرحه للتعليق من قبل الأطراف المعنية من خلال الموقع الالكترونى الخاص بها من يوم 15 فبراير 2023 وحتى 28 مارس 2023.

وقام المتحدثين بمناقشة عدة موضوعات خلال ورشة العمل وذلك على النحو التالى:

القسم الأول من ورشة العمل تحدثت خلاله كاثرين توماس، مدير أول التحليلات بشركة AM Best؛ من خلال إلقاء الضوء على آفاق واتجاهات سوق إعادة التأمين العالمية والإقليمية؛ حيث قامت بعرض ما يلى:

_يوجد العديد من التغيرات الاقتصادية الهامة التي تطرأ على أسواق التأمين، في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة الأسواق الناشئة مثل مصر.

_من النقاط الإيجابية التي تمثلها منطقة الشرق الأوسط، هو زيادة الطلب على إعادة التأمين ورغبة الشركات المسندة في الحصول على طاقات استيعابية كافية لحجم أعمالهم.

وكشف الاتحاد المصري للتأمين عن أن القسم الثاني من ورشة العمل، تحدث خلال هذا القسم ستانيسلاف ستويف؛ محلل مالي بشركة AM Best؛ وقد بدأ بعرض مقارنة بين سوق التأمين العالمى وسوق التأمين في منطقة الشرط الأوسط، ومن خلال تلك المقارنة تم إيضاح الإيجابيات التي يتمتع بها سوق التأمين في الشرق الأوسط وخاصة مصر وذلك على النحو التالى:

_ يعد سوق التأمين المصري من الأسواق الواعدة في النمو، وذلك بسبب زيادة الكثافة السكانية والتأمينات الإجبارية التي يتم تطبيقها داخل السوق.

_ بدأ السوق في اتخاذ خطوات واسعة نحو التحول الرقمي، خاصة بعد أزمة كوفيد-19 حيث اتجهت العديد من الشركات إلى تحسين أنظمة المبيعات عن طريق الإنترنت.



_ هناك العديد من التعديلات الرقابية التي تدعم نمو سوق التأمين المصرى وخاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد.

وأوضح الاتحاد أن القسم الثالث من ورشة العمل تحدث خلاله ماهيش ميستري؛ مدير أول أبحاث وتحليلات معايير التصنيف الائتماني بشركة “AM Best”، حيث قام بإلقاء الضوء على معيار التصنيف الوطنى الذى تقترحه AM Best في سوق التأمين المصرى من خلال عرض مزايا هذا المعيار الجديد وذلك من كما يلى:

_ التركيز على خصائص السوق المحلية.

_ إتاحة المقارنة بين شركات التأمين.

_ المساعدة في عدم التأثر بالمخاطر التي قد تتعرض لها الدولة.



وفى نهاية ورشة العمل قام نايك تشارترس بلاك؛ العضو المنتدب لتطوير السوق - أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بإلقاء الكلمة الختامية لورشة العمل موجهاً الشكر للاتحاد المصرى للتأمين.