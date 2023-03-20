الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رسالة نارية من تامر أمين لـ إدارة الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

تامر أمين
تامر أمين

وجه الإعلامي تامر أمين رسالة نارية لمجلس إدارة الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني.

وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الإثنين: "بقول أهو قبل اللي ما يحصل يحصل الأهلي إن شاء الله يصعد، الأهلي بيتحول إلي المارد المرعب".

وأضاف:" اوعوا الصعود ينسيكوا أن التغيير واجب والدعم مطلوب والإصلاح حان، حيث أن بعض لاعبي الأهلي لابد من تغييرهم".

وتابع: "التدخل العاجل في الوقت الحاسم قبل إن تتفاقم الأزمة، مشيرًا إلي أن فريق الأهلي ملئ بالثغرات".

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