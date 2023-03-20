رسالة نارية من تامر أمين لـ إدارة الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني
وجه الإعلامي تامر أمين رسالة نارية لمجلس إدارة الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني.
وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الإثنين: "بقول أهو قبل اللي ما يحصل يحصل الأهلي إن شاء الله يصعد، الأهلي بيتحول إلي المارد المرعب".
وأضاف:" اوعوا الصعود ينسيكوا أن التغيير واجب والدعم مطلوب والإصلاح حان، حيث أن بعض لاعبي الأهلي لابد من تغييرهم".
وتابع: "التدخل العاجل في الوقت الحاسم قبل إن تتفاقم الأزمة، مشيرًا إلي أن فريق الأهلي ملئ بالثغرات".