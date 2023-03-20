إثارة وتشويق تسيطران على البرومو الرسمي لـ«حضرة العمدة» (فيديو)

طرحت مجموعة فنون مصر، لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمي لمسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، والمقرر انطلاق أولى حلقاته خلال أيام مع بداية الماراثون الرمضانى.

وحمل البرومو العديد من المشاهد بين أبطال العمل الذي يضم أكثر من 50 فنان وفنانة، وجمع بين الإثارة والتشويق والصراع على العمودية لقرية «تل شبورة» وهى قرية رمزية تدور داخلها الأحداث كاملة، ومن خلال المسلسل يتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة منها تمكين المرأة، وختان الإناث، وتجارة الآثار والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، وغيرها.

وطرحت الجهة المنتجة مساء أمس، الأغنية الدعائية للمسلسل «اللي يهري يهري» غناء النجم مدحت صالح، وهى تتر بداية المسلسل وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

تقول كلمات الأغنية «الكلام ده عايز أقوله واللى يزعل يتفلق.. همنا بتزيد حموله كل ما الواحد قلق.. بس بكرة هتبقى فل على حسب معرفتي.. هي ماشية حبة حبة واللي شاري غير اللي ربى..اي متفلسف نجيبه تقوله حل هيستخبى.. اللي يهري يهري يهري واللي يفتي يفتي يفتي.. بس بكرة هتبقى فل على حسب معرفتي».

قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة»

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية على مدار أيام شهر رمضان المقبل.

تفاصيل وأحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث مسلسل «حضرة العمدة» حول «صفية عارف الفارس» والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم «تل شبورة» وهى قرية رمزية، وتواجه «صفية» انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل يتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.

صناع وأبطال مسلسل «حضرة العمدة»

ويشارك خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 30 فنان وفنانة فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، ووضع الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل الموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.

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