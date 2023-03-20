رمضان 2023.. «يارب خلّصني» بصوت ياسين التهامي في أغنية «ستهم»

طرحت روجينا الأغنية الدعاية لمسلسل "ستهم" والتي تحمل اسم" يارب خلصني" لشيخ المنشدين ياسين التهامي حيث من المقرر عرض المسلسل عبر شاشاتها خلال سباق رمضان 2023.

ونشرت روجنيا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أغنية يا رب خلصني"، وعلقت عليها، قائلة :" بسم الله توكلنا على الله، اغنيه مسلسل ستهم، رائعه الكاتب ناصر عبد الرحمن، غناء / ياسين التهامى، اخراج / رؤوف عبد العزيز".

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل ستهم، بطولة النجمة روجينا، البرومو الدعائي الخاص بالعمل المقرر عرضه خلال سباق شهر رمضان المبارك والمتزامن مع عام 2023، وهو من تأليف الكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن، والمخرج رؤوف عبد العزيز.

وظهرت روجينا في برومو مسلسل ستهم وهي ترتدي ثوب الرجال، بعدسة المخرج رؤوف عبد العزيز، والذي كان شديد الحرص على ظهورها، بدون مكياج نهائيا، خلال أحداث العمل، لتتلاقى وجهة نظر المخرج مع حرص روجينا، على تنفيذ كل كلامه، لتضحي بجمالها وانوثتها، لتكون الأحداث أكثر واقعية، ومصداقية للجمهور.

ويتميز رؤوف عبد العزيز، بقدرة عالية في فن إدارة الممثل وتوجيه بشكل سليم، مما يجعلنا أمام تحدي ومغامرة جديدة لـ روجينا و رؤوف عبد العزيز في سباق رمضان المقبل بالعمل.