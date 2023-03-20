الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أشرف زكى ومحمد رياض فى عزاء زوجة مجدى فكرى

عزاء زوجة مجدي فكري
عزاء زوجة مجدي فكري

حرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رياض والفنان منير مكرم وعدد من نجوم الوسط الفني على أداء واجب العزاء في زوجة الفنان مجدي فكري والمقام بقاعة مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

كما حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز والفنانة وفاء مكي والفنان مراد فكري صادق ومحمد صلاح آدم على تقديم واجب العزاء وكانوا أول الحاضرين.

وكانت الفنانة لقاء سويدان، قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وفاة زوجة فكري حيث كتبت: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجة الزميل العزيز مجدي فكري”. وقد شيع جثمانها من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الجمعة.

الفنان اشرف زكي أشرف زكي المهن التمثيلية محمد رياض الفنان منير مكرم

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يوم المرأة المصرية

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