الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يشهد توزيع جوائز بطولة الجمهورية الأولى للشطرنج لذوي الهمم (صور)

محافظة الغربية
محافظة الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الإثنين، حفل ختام بطولة الجمهورية الأولى للشطرنج لذوي الهمم والتي نظمها مع الاتحاد المصري للشطرنج ومنطقة الغربية للشطرنج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك بحضور الأستاذ يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، المحاسب محمد خلاف مدير منطقة الغربية والأستاذ ممدوح النجار رئيس أول طنطا.

وكرم محافظ الغربية العشرة الأوائل الفائزين وهم (مصطفى يحي المهندس مركز عاشر، ضياء الدين محمد مركز تاسع، سليم محروس مركز ثامن، جلال حمدي مركز سابع، مصطفى أحمد عبد الغفار مركز سادس، محمد حلمي مركز خامس، محمد زبيب مركز رابع، محمد محمد علي مركز ثالث، محمد عصام إبراهيم مركز ثاني ومحمد علي رضوان المركز الأول)

ووجه محافظ الغربية الشكر للاتحاد وللمنطقة على نجاح أول بطولة لذوي الهمم بمشاركة 13 محافظة من محافظات الجمهورية، معرباً عن خالص تمنياته بالتوفيق لمجلس إدارة الاتحاد واللاعبين، ودوام التوفيق في البطولات المقبلة.

واستجاب المحافظ لطب رئيس الاتحاد بالبدء في تجهيز بطولة دولية على أرض الغربية مع تقديم كافة أوجه الدعم للاتحاد والمنطقة من أجل تنظيم ونجاح هذه البطولة.

على هامش البطولة، تم تكريم المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج كأفضل رئيس فرع  للاتحاد المصري للشطرنج في مصر

وأوضح محمد خلاف أن البطولة تعد الأولى من نوعها لذوي الهمم منذ تأسيس الاتحاد عام ١٨٩٤والتي أطلقت تحت شعار " قادرون باختلاف " بمشاركة ٥٥ لاعب ولاعبة من أسوان حتي إسكندرية وأسفرت عن فوز ١٠ لاعبين وتكريمهم بالحصول على جائزة مالية وشهادة تقدير، كما حصل الثلاث لاعبين الأوائل على ميدالية بالإضافة إلى كأس البطولة والذي حصل عليه صاحب المركز الأول اللاعب محمد علي رضوان.

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بمشاركة ٥٥ لاعب من ذوي الهمم محافظ الغربية يشهد توزيع جوائز بطولة الجمهورية الأولى للشطرنج لذوي الهمم الاتحاد المصرى للشطرنج الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور هشام الجندي المركز الأول العشرة الأوائل بطولة الجمهورية جائزة مالية توزيع جوائز شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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