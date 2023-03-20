الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عزت إبراهيم: تغير ملحوظ فى استراتيجية الأمن القومى الأمريكى

الكاتب الصحفي عزت
الكاتب الصحفي عزت إبراهيم

كشف الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، في ضوء قراءة التطورات الإقليمية بالشرق الأوسط، عن تغير هام في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، وفي مقدمتها عدم الالتفات كثيرًا الآن لمسألة الحرب على الإرهاب.

وشدد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري، في حلقة جديدة بعنوان "قراءة في التطورات الإقليمية بالشرق الأوسط" من برنامج "كلام في السياسة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، على ضرورة طرح ملف الإرهاب بشكل أكثر صراحة، خاصة في ظل انتشار الجماعات المسلحة خلال الـ10 سنوات الماضية، الأمر الذي يستلزم إعادة قراءة المشهد من جديد.

ولفت إلى أن هناك العديد من الزيارات التي تحضر لها واشنطن للمنطقة حاليًا بسبب استشعارها بزيادة التواجد الصيني في المنطقة، ناهيك عن الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية.

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