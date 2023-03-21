الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 21-3-2023

مواد البناء
مواد البناء

شهد سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 21-3-2023 قفزة كبيرة في الأسواق المصرية من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب، حيث كسر الطن حاجز الـ36 ألف جنيه بدون تكلفة النقل و العتالة ومكاسب التجار، مما جعله يصل إلى المستهلكين بـ40 ألف جنيه، وذلك دون مبرر، حيث كان سعر الطن خلال الأسبوع الماضي 29 ألف جنيه من أرض المصانع.


سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 21-3-2023

يتابع الملايين من الراغبين في التشييد والبناء سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 21-3-2023، من خلال التقرير اليومي الذي يقدمه “الدستور” للقراء ويوضح أسعار بيع السلع الاستراتيجية من بينها مواد التشييد والبناء وهى كما يلي:-

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 38 ألف جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 37 ألف و700 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 36 ألف جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 37 ألف جنيه للطن.
سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 37 ألف جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 36 ألف و500 جنيه للطن.

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم الاثنين 20 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

 

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 38 ألف جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 37 ألف جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 36 ألف و500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 36 ألف جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة 38 ألف جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 36 ألف و500 جنيه للطن.

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سعر اليورو اليوم الإثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

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استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

 

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1950 جنيها.


سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1920 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1895 جنيها.


سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1870 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1975 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1868 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1930 جنيها.

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مواد البناء سعر طن الحديد والاسمنت سعر طن الحديد طن الحديد الحديد الحديد والأسمنت شركات إنتاج الحديد والصلب سعر حديد التسليح

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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