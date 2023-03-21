أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 21-3-2023 فى الأسواق

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 21-3-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين بقيمة 9 جنيهات قبل شهر رمضان المبارك وسط إقبال كبير على الشراء وذلك بسبب توافر الأعلاف الحيوانية في الأسواق، عقب إنهاء أزمة الإفراج الجمركي حيث سجل سعر كيلو الفراخ في البورصة نحو 71 جنيها، فيما تتراوح أسعار الكتاكيت في البورصة من 13 إلى 14 جنيها.



أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 21-3-2023 في الأسواق

يُمكن الإطلاع على أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 21-3-2023 في الأسواق من خلال نشرة الأسعار التي يقدمها موقع “الدستور”، للقراء في إطار الخدمات المتنوعة التي ينشرها يوميا، حيث جاءت أسعار الطيور الحية المختلفة في محلات بيع الطيور كما يلي:-



سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين في المزارع نحو 65 جنيها للتجار والموزعين، وفي الأسواق للمستهلكين بنحو 71 جنيها للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع نحو 100 جنيه للتجار والموزعين، وفي الأسواق للمستهلكين بنحو 107 جنيهات للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع نحو 60 جنيها للتجار والموزعين، وفي الأسواق للمستهلكين بنحو 63 جنيها للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 110 جنيهات للتجار والموزعين، وفي الأسواق للمستهلكين بنحو 120 جنيها للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الصدور بالعظم في الأسواق للمستهلكين نحو 105 جنيهات.

سجل سعر كيلو الأجنحة في الأسواق للمستهلكين نحو 60 جنيها.

سجل سعر كيلو الهياكل في الأسواق للمستهلكين نحو 50 جنيها.



سجل سعر كيلو الشيش طاووق في الأسواق للمستهلكين نحو 170 جنيها.



سجل سعر كيلو الكبد والقوانص في الأسواق للمستهلكين نحو 90 جنيها.

سجل سعر كيلو البانية في الأسواق للمستهلكين نحو 170 جنيها.

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 98 جنيها، وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بـ 105 جنيهات بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 91 جنيها، وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بـ 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 107 جنيهات، وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية ب 120 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.