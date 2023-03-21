الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 21-3-2023

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

زادت معدلات البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 21-3-2023 في البنوك، من خلال لوحة التعاملات المالية، والتي يتم تحديثها بشكل لحظي لمعرفة مدى التغيرات التي طرأت على أسعار الصرف، خاصة مع اضطراب أسعار التداول في الآونة الأخيرة بفعل قرار البنك المركزي بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 21-3-2023

استقرار نسبي في سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 21-3-2023 في البنوك منذ بداية الأسبوع المصرفي الحالي، حيث ثبت سعر الصرف للعملة الأمريكية عند 30.93 وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي لمعرفة مصير الفائدة وإليكم الأسعار بالتفصيل من داخل البنوك وهي كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

قدر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
 

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سعر الدولار اليوم الاثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه المصري والليرة اللبنانية والسورية

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أسعار الفراخ في بورصة الدواجن فى التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 20-3- 2023

استقرار الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

في بنك الأهلي المتحد وصل الدولار إلى 30.23 جنيه للشراء و30.33 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي وصل سعر تداول الدولار بنحو 30.70 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية وصل سعر الدولار إلى 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد وصل الدولار إلى 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم السبت 18 مارس 2023 فى البنوك المصرية

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سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 18 مارس 2023

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك

سجل اليورو الأوروبي نحو 33.00 جنيه للشراء و33.11 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى 37.68 جنيه للشراء و37.81 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي إلى 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 100.56 جنيه للشراء و100.93 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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