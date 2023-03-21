قبل رمضان.. كيف تضبط نومك لتفادي الإجهاد في الصيام؟

تعتبر اضطرابات النوم، من المشكلات التي ترتبط بقدوم شهر رمضان، مع تغير ساعات ووجبات الطعام، ومنها الاستيقاظ ليلا لتناول وجبة السحور بعد منتصف الليل من أجل مواصلة الصيام لأكثر من 14 ساعة.

والنوم حاجة أساسية للإنسان كالأكل والشرب والتنفس، وأمر حيوي لصحة جيدة ورفاهية طوال حياتك، فوفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أفاد حوالي 1 من كل 3 بالغين في العالم بعدم حصولهم على قسط كافٍ من النوم كل يوم.

كما أفاد ما يقرب من 40٪ من البالغين أنهم ينامون أثناء النهار دون قصد على الأقل مرة واحدة في الشهر، حيث يمكن أن يؤدي نقص النوم إلى مشاكل صحية جسدية وعقلية، وفقدان الانتاجية، وحتى احتمال أكبر للوفاة.

- كيف يؤثر نقص النوم علي الصحة الجسدية؟

يمكن أن يتداخل نقص النوم مع العمل والمدرسة والقيادة، وقد يواجه الشخص صعوبة في التعلم والتركيز والتفاعل مع الآخرين حسبما ذكر موقع « nhlbi».

قد يجد الشخص صعوبة في الحكم على مشاعر الآخرين وردود أفعالهم، حيث يمكن أن يجعله نقص النوم أيضًا يشعر بالإحباط و القلق في المواقف الاجتماعية.

أشار الأطباء إلى أنه قد تختلف أعراض قلة النوم بين الأطفال والبالغين، فقد يكون الأطفال الذين يعانون من قلة النوم مفرطين في النشاط ويعانون من مشاكل في الانتباه.

يرتبط نقص النوم بالعديد من المشاكل الصحية المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب.

نقص النوم أيضًا يتسبب في زيادة فرصة الإصابة عند البالغين والمراهقين والأطفال بالكثير من المشاكل الصحية التي في كثير من الأحيان قد تكون مميتة، فقد لعب قلة النوم أيضًا دورًا في الأخطاء البشرية المرتبطة بالحوادث المأساوية.

- نصائح لنوم أفضل

يمكن أن تساعدك عادات النوم الجيدة في الحصول على نوم جيد ليلاً، حيث تتمثل بعض العادات التي يمكن أن تحسن صحة نومك في الذهاب للفراش في نفس الوقت كل ليلة والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح.

تأكد من أن غرفة نومك هادئة ومظلمة ومريحة ودرجة حرارة مناسبة، بالإضافة إلى إزالة الأجهزة الإلكترونية، مثل التلفاز وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، من غرفة النوم.

كما يجب تجنب تناول الوجبات الكبيرة والكافيين قبل النوم، بالإضافة إلى ممارسة بعض التمارين، حيث يمكن أن يساعدك النشاط البدني أثناء النهار على النوم بسهولة أكبر في الليل.