الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«محلية النواب» توصى بدراسة إقامة ممشى أهل مصر بمدينة صدفا

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن سرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء ممشى أهل مصر على ضفاف النيل بمدينة صدفا – محافظة أسيوط – مع العلم أنه تم إجراء المعاينات اللازمة وتخصيص 700 م بمنطقة الببا – مجريس لتنفيذ الممشى، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 3 من يناير سنة 2023، بضرورة حضور ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري وهيئة تنمية الصعيد.

وأوضح المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، أنه قدر معهد بحوث النيل القيمة التقديرية اللازمة لموقع إنشاء ممشى أهل مصر بمدينة صدفا، والذي يبدأ من ناحية الببا جنوبًا وحتى قرية مجريس شمالًا حوالي مائة ألف جنيه.

وأشار ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه لا يمكن صرف مائة ألف جنيه على مشروع لم يتم اعتماده ولا يمكن صرف اعتمادات مالية إضافية حاليًا على مشروعات لم يتم إدراجها بالخطة الاستثمارية، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط تبلغ 30%.

وأفاد اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بأنه تم تنفيذ العديد من المشروعات ومنها مشروع ساحل سليم وزراعة الموالح والرمان بهدف توفير فرص عمل، وبالنسبة لمشروع ممشى أهل مصر هو من المشروعات الاستثمارية، ويمكن لمحافظة أسيوط تحويل جزء من الخطة الاستثمارية للمحافظة إلى هيئة تنمية الصعيد لتنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بمحافظة أسيوط.

وأوضح المهندس مدحت عاطف، مدير عام الإدارة العامة لحماية النيل بأسيوط، أن القيمة التقديرية لتكاليف إنشاء ممشى أهل مصر بمدينة صدفا بطول 700 متر طبقًا للأسعار الحالية (8500000) جنيه ثمانية ملايين وخمسمائة ألف جنيه شاملة تكاليف دراسة معهد بحوث النيل للموقع.

وأوصت اللجنة بعقد اجتماع تنسيقي يضم رئيس هيئة تنمية الصعيد، ونائب محافظ أسيوط، والنائب مقدم طلب الإحاطة، وممثلي التخطيط والرى لدراسة إقامة ممشي أهل مصر بمدينة صدفا، وبناءً على ما دار من مناقشات قررت اللجنة استمرار نظر الموضوع في اجتماع مقبل.

لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب النائب أحمد السجيني النائب الحسيني عيسى جلال ممشي أهل مصر

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