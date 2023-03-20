الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

شدد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على رفض مصر الكامل لتلك التصريحات غير المسئولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.

وجاء تصريح أبوزيد تعقيباً علي التصريحات التى أدلى بها وزير المالية فى الحكومة الإسرائيلية «بتسلئيل سموتريتش»، والتى أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته.

واعتبر السفير أبوزيد أن مثل تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر.