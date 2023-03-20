الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عدد الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

بدأ العد التنازلي لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2023، ويتساءل الطلاب: “باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة 2023، وموعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023”.

باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة 2023 

عدد الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة هو 83 يومًا. 

يبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023، طبقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، وتنطلق امتحانات تالتة ثانوي 2023 يوم الإثنين الموافق 12 يونيو، وتستمر على مدار شهر.

إجازة جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

يتخلل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 عدد من الإجازات الرسمية 2023 وهي كالتالي..

إجازة 30 يونيو 2023 

إجازة عيد الأضحى 2023 

وتبدأ إجازة عيد الاضحى 2023 يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023 

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الرسمي

الامتحان التجريبى للصف الثالث الثانوى 2023

 جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

 

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 وفقا لما اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم كالتالي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 9:00 صباحا وحتى 10:30 صباحا ثم امتحان مادة التربية الوطنية من الساعة 11:00 ص وحتى الساعة 12:30م .

يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة الاقتصاد من الساعة 9:00 صباحا وحتى 10:30 صباحا ثم امتحان مادة الاحصاء من الساعة 11:00 ص وحتى الساعة 12:30م .

يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساءا .

يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023،  يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية من الساعة 9:00 صباحا وحتى 11:00 صباحا .

يوم الأحد الموافق 25  يونيو 2023، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساءا، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الادبية امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساءا.

يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساءا ، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الادبية امتحان مادة التاريخ من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساءا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة 2023 الاجازات الرسمية 2023 اجازة عيد الأضحى 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

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