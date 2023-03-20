الإثنين 20 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشارى نفسى يكشف معنى «الأمية الوجدانية» التي تفتقدها بعض الأسر

الأمية الوجدانية
الأمية الوجدانية

قال الدكتور كريم عماد، استشاري الصحة النفسية، إن هناك فرقًا بين الزواج من أجل الرغبة والزواج من أجل الاحتياج.

وأضاف استشاري أمراض الصحة النفسية خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن هناك من تريد الزواج هربًا من تضييق الأسرة عليها، لافتًا إلى أن الزواج في هذه الحالة احتياج.

وأوضح «عماد» أن هناك من يتزوج من أجل الرغبة، أي تحقيق مشاعر يفتقدها الطرفان، لافتًا إلى أن هناك الكثير من العلاقات الزوجية التي يفشل طرفاها في توفير احتياجات الآخر.

 

ماهي الأمية الوجدانية؟ 

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن أغلب الأفراد يعانون من الأمية الوجدانية، حيث إن أغلب الأسر تربي أبناءها وتسدد احتياجاتهم من مأكل ومشرب وملبس، لكنهم لا يسددون احتياجاتهم العاطفية، فالكثير  يحتاج إلى الحب والتشجيع وأن يرى نفسه في عيون الآخر.

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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