«الإصلاح الزراعي» تواصل المرور والمتابعة لمديرياتها بالمحافظات والمشروعات التابعة لها

تواصل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات المرور والمتابعة، لكافة الإدارات والمديريات التابعة له في المحافظات المختلفة، وكذلك المشروعات التي يتم تنفيذها من خلالها.

ومن جهته قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التقييم والمتابعة المستمرة لكل المديريات وفى إطار السياسة العامة للهيئة، تم تشكيل عدد ثلاث لجان من القيادات التنفيذية بالهيئة ولجانه المشكلة للمرور على المديريات لمتابعة أعمالها للوقوف على جميع الأعمال بكافة الجمعيات المحلية والمناطق وكذلك الإدارات بالمديرية استكمالا لعمليات التقييم والمتابعة المستمرة لكل مديريات الإصلاح الزراعي.

وأضاف الفولي، أنه تم من خلال اللجنة الأولى، المرور على مديريات الإصلاح الزراعي مناطقها المختلفة، كذلك الجمعيات التابعة لها بمحافظات “البحيرة والغربية والإسماعيلية” حيث تم مراجعة الأعمال ومدى توفر كافة مستلزمات الإنتاج من حيث الأسمدة والمبيدات وبدائلها وانتظام الدورة المستندية وانتظام القيد في السجلات والتأكيد على سلامة تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك ومراجعة قسائم التحصيل بالجمعيات ومراجعة سجل التعديات بكل جمعية والمرور على مساحات القمح والبنجر وكذلك مراجعة أعمال المشاريع التعاونية الموجودة بالجمعيات والمناطق وكذلك متابعة تحصيل القيمة الايجارية الجديدة بواقع 5000 جنيه للفدان.

وتابع أنه تم من خلال اللجنة الثانية المرور على مديريات: أسيوط، والمنيا لمراجعة حصر الأراضي ولاية الهيئة سواء المؤجرة أو أي مساحات مازالت تحت يد الهيئة ولم يتم التصرف فيها، فضلاً عن أعمال الملكية والحيازة، والحصر، كذلك أعمال المساحات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة لتنمية الريف المصري.

وأضاف رئيس الهيئة أن اللجنة الثالثة تولت المرور على مديريات أسوان والأقصر وقنا وأسيوط والمنيا وبنى سويف ودمياط ومناطق الأملاك التابعة لها حيث تم مراجعة كافة الأعمال المالية والإدارية وانتظام الدورة المستندية وانتظام القيد في السجلات والتأكيد على سلامة تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك ومراجعة سجلات القيمة الايجارية الجديدة.

وأوضح الفولي، أن تم التأكيد على مديري الجمعيات ومفتشي المناطق والمديرية بالمرور الدوري لمساحات القمح المنزرعة للوقوف على الإصابات الحشرية والفطرية والتدخل الفوري للعلاج وكذلك الاستعداد الكامل لموسم توريد محصول القمح في إطار مبادرة الإصلاح الزراعي لتوريد كل حبة قمح هذا الموسم، كذلك تم مراجعة موقف تقليع محصول بنجر السكر (عروات مختلفة) وتوريده للمصانع، كذلك مراجعة أعمال الحصر للموسم الشتوي لكافة المحاصيل.

وأشار إلى أنه تم أيضاً التأكيد على المديريات بأهمية الزراعة التعاقدية مع المنتفعين بالنسبة للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية فى "القمح، الذرة البيضاء والصفراء، فول الصويا، وعباد الشمس" إضافة إلى محصول بنجر السكر المطبق عليه الزراعة التعاقدية حالياً من خلال الإعلان عن أسعار ضمان وفى وقت مبكر قبل الزراعة بما يحفز المزارع من التوسع فى هذه المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد رئيس الهيئة، أن هناك لجان للمراجعة وتدقيق الحصر الشتوي، وخاصة لمحصول القمح مع لجنة المحافظة على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة لتدقيق زراعات المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية.