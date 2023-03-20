عودة المقاول المصرى للقارة الإفريقية.. وخبراء: «بوابة حقيقية لإعمار القارة السمراء»

"تصدير المقاولات" شعار رفعته شركات البناء والتشييد المصرية مؤخرًا، وذلك في إطار مساهمة الدولة المصرية بحركة البناء والتشييد التى تشهدها القارة السمراء للنهوض بالتنمية لصالح شعوبها، وهي الحركة التي أسهمت في تنفيذ سد جوليوس نيريري بتنزانيا بأياد مصرية، ومن قبله العديد من المشروعات.

المقاول المصري عاد من جديد إلى القارة الإفريقية، وتزايد عليه الطلب وإسناد أهم المشروعات في تلك الدول، تنفيذًا لجهود الدولة لتعزيز تواجدها في القارة السمراء.

وخلال الأسبوع الماضي.. أعلنت ليبيا عن فوز ائتلاف تنفيذ ائتلاف شركات المقاولات المصرية لبدء تنفيذ إعادة إعمار لبيبا، ويتضمن الائتلاف من 4 شركات مقاولات مصرية كبري منها أوراسكوم للإنشاءات وحسن علام للإنشاءات والرواد الهندسة الحديث وإحدي شركات الاستثمار العقاري.

وأكد المستشار عبدالمجيد محمد كشير، رئيس النقابة العامة للبناء والتشييد والإنشاءات الليبي ونائب رئس اتحاد المقاولين العرب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ائتلاف شركات المقاولات المصرية جاء لتنفيذ الطريق الدائري الثالث بالتعاون مع مكتب هيل للاستشارات الهندسية الأمريكية بطرابلس، الذي يربط بين المحاور والطرق الرئيسية بالعاصمة الليبية طرابلس، مشيرًا إلى قيام الشركات المصرية المتخصصة للخرسانة الجاهزة، بمضاعفة خطوط انتاج الخرسانة من الألواح الخرسانية بمصانعها لتلبية احتياجات السوق الليبية، وفق احداث النظم الحديثة، للانتهاء من المشروعات في الجدول الزمني المحدد للمشروع.

وأشار "كشير" إلى أن المشروعات التى ينفذها الجانب المصري تشمل 19 جسرًا، بمساحة تبلغ 23.800 كيلومتر، وتتخطي التكلفة الاجمالية للمشروع أكثر من 4 مليارات دينار لبيبي بما يعادل مليار دولار، وأن الشركات المصرية ستحصل علي مشاريع إعادة الإعمار فى المرحله الأولى بتكلفة لا تقل عن 24 مليار دينار بما يعادل 7 مليارات دولار، وأن فرصة المصريين في الفوز بالمشروعات هو الأكثر نصيبا، لما لها من سمعة إفريقية كبيرة في هذا المجال، خاصة أن الجانب المصري يمتلك خبرات كبيرة في تدشين البنية التحتية، سواء في بناء الجسور أو أعمال الطرق والكباري والمرافق العامة.

وقال رئيس النقابة العامة للبناء والتشييد الليبي، إن المشروع يحتاج للعمالة المصرية والمقدرة بـ2000 عامل، مشيرًا إلى ان مشروعات الطرق تستغرق 12 شهرًا فقط وهناك مشاريع أخرى مثل الطرق والكباري بطول 360 كيلو متر، إلى جانب طريق آخر من الكفره الى جالو، مُشيرًا إلى أن دولة لبيبا تحتاج الي تنفيذ أكثر من 150 ألف وحدة سكينة.

وتابع: «الليبيون يفضلون التعامل مع الشركات المصرية التي تملك القدرة على المنافسة مقارنة بالدول الأخرى» وطالب الشركات المصرية بإبلاغ النقابة العامه للبناء والتشييد الليبية، لتسهيل العقبات التي قد تواجهها.

من جانبه، كشف المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن الاهتمام البالغ بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة اعمار الدول الإفريقية، حيث تعد مصر بوابة العالم للدخول إلي القارة السمراء.

وأشار إلى ترحيب القارة السمراء بدخول شركات المقاولات والتشييد والبناء المصرية، حيث إن شركات المقاولات المصرية تلقي مكانة كبيرة بالدولة الإفريقية.

وأضاف «عبداللاه» فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدول الإفريقية بحاجة لإعادة الإعمار فى البنية الأساسية من طرق وشبكات توليد الكهرباء وتنفيذ مشروعات الإسكان لتطبيق التجربة المصرية بدول القارة السمراء، مؤكدًا أن هناك دعمًا كاملًا لشركات العاملة فى قطاع التشييد والبناء وتم تصنيف الشركات المقاولات الراغبة.

وكشفت الأرقام الرسمية الحكومية، عن أن صادرات مصر من مواد البناء إلي ليبيا سجلت ما يقرب من 291 مليون دولار في الربع الأول للعام الجاري، تمثل نحو 15% من إجمالي صادرات مواد البناء المصرية، البالغة 1.94 مليار دولار.



أبرز 5 دول إفريقية تستورد أسمنت من مصر

وأظهر تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات مصر من الأسمنت، حققت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022، لتسجل 502 مليون دولار، مقابل 356 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 41%، حيث تم التصدير لحوالي 72 دولة.

وسيطرت 5 دول إفريقية على 58٫3% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022، بقيمة 292،751 مليون دولار، حيث سجلت غانا المركز الأول بقائمة أكبر الدول المستوردة للأسمنت من مصر بنسبة 21،5% من إجمالي قيمة الصادرات بنحو 107،918 مليون دولار في مقابل 49،064 مليون دولار بنمو 120%.

وجاءت ساحل العاج في المركز الثاني بقائمة الدول المستوردة للأسمنت المصري بقيمة 55٫135 مليون دولار خلال الفترة من «يناير- سبتمبر 2022» في مقابل 52٫233 مليون دولار بنمو 6%، مستحوذة على 11% من إجمالي قيمة صادرات مصر من الأسمنت، وقفزت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى الكاميرون بنسبة 329% لتسجل 49٫513 مليون دولار مقابل 11٫554 مليون دولار.

وسجلت صادرات الأسمنت المصري للسودان بنسبة 44% لتبلغ 39٫685 مليون دولار في مقابل 27٫556 دولا، فيما سجلت صادرات مصر من الأسمنت إلى ليبيا لنحو 40٫5 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري .