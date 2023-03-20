أصبحت حرة.. أول تعليق من حلا شيحة على خبر انفصالها

علّقت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام عقب الأخبار غير الرسمية التي ترددت حول طلاقها من الداعية معز مسعود، تزامنًا مع خلعها الحجاب.

وكتبت حلا، في ستوري إنستجرام:"أتعلم ما حدث عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟ .. أصبحت حرة".

منذ فترة قصيرة بنشر عدة صورًا لها، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بدون حجاب، وأغلقت خاصية التعليقات.

واعتزلت حلا التمثيل بعد تصوير فيلم "كامل الأوصاف" عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب، قبل أن تخلعهما وتعود للعمل بالفن مرة أخرى بعد 13 عاما، وشاركت في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا 2020، وكان آخر أعمالها فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني.