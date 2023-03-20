الإثنين 20 مارس 2023
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تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف لـ «الدستور» درجات الحرارة بالأسبوع الأول من شهر رمضان 2023

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وحتى الأسبوع الأول من شهر رمضان 2023، الذي يبدأ يوم الخميس المقبل.

درجات الحرارة في شهر رمضان 2023

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "بداية من غدٍ الثلاثاء سيكون هناك ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة طفيفة، وسيكون درجات الحرارة في اليوم الأول والثاني من شهر رمضان 2023 والموافق يومي الخميس والجمعة تصل لـ 26 درجة مئوية".

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حالة الطقس في الاسبوع الاول من شهر رمضان 2023

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، أنه: "وسيكون الأسبوع الأول من شهر رمضان درجات الحرارة فيه حول المعدلات الطبيعية، ودرجات الحرارة بالنهار بها ارتفاع طفيف ونشعر بالأجواء الدافئة مائلة للحرارة خلال فترة النهار وتظل الأجواء خلال فترات الليل باردة على أغلب محافظات الجمهورية، خاصًة ساعات الليل المتأخر، وفي فترة الصباح الباكر".

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه بدايًة من يوم الخميس، أول أيام شهر رمضان، تتزايد فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية ومحافظات الوجه البحري، وتكون واضحة بشكل أكبر يومي الجمعة والسبت المقبلين، ومن المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار هناك، وتكون متوسطة على جنوب سيناء بسبب تأثرها بامتداد منخفض جوي متعمق.

وأكدت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، أن وجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مع منخفض على سطح الأرض يتسبب في وجود بعض التقلبات الجوية، وستكون واضحة بشكل كبير يومي الجمعة والسبت.

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