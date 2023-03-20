الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رمضان عبدالمعز: العبادة وقيام الليل يجب ألا تعطل عن أداء العمل

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن العبادة وقيام الليل يجب ألا تعطل عن أداء العمل.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "يجب أن  أكمل عملي بالنهار على أكمل وجه".

مشيرًا إلى أنه في رمضان يجب أن نحافظ  على الصلوات الخمس، والصوم كما ينبغي، ونقرأ قرآن، ندعو الله كثيرًا، ونتصدق.

 ولفت إلى أن الوجه الأمثل لإحياء رمضان، هو  الاعتدال، الاعتدال خير الأعمال، الصوم يأخذ حقه، والصلاة تأخذ حقها، الناس تأخذ حقها، جارك يأخذ حقه".

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رمضان عبدالمعز العبادة أدعية قيام الليل العمل إحياء رمضان

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