الإثنين 20 مارس 2023
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سياسي

«الحرية»: الإفراج عن الغارمين والغارمات يعكس حرص القيادة السياسية على استقرار المجتمع

الدكتور عيد عبد الهادي
الدكتور عيد عبد الهادي

ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد لأمانة المجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإفراج عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، قائلا: “الرئيس السيسي حريص على لم شمل الأسرة المصرية، وإدخال البهجة والسرور على ٨٥ أسرة قبل حلول شهر رمضان الكريم”.

وأضاف عبد الهادي، في بيان له، أن حديث الرئيس اليوم خلال احتفالية الأم المثالية، حمل العديد من الرسائل الداعمة لكل أم وسيدة وابنة وفتاة مصرية، والتأكيد على أن المرأة لها دور كبير داخل المجتمع، ولن تدخر أي جهدا أو تألوا أي عمل من شأنه حماية الدولة المصرية، والوقوف في الصفوف الأمامية في كل موقف عصيب يمر بالبلاد.

وثمن عبد الهادي توجيهات الرئيس للحكومة، بشأن تمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها فضلا عن التوسع في الأنشطة التدريبية للسيدات، بما يستهدف ذلك توسيع قاعدة مشاركتها في تولي المناصب العليا والقيادية، فضلا عن زيادة إعداد المؤهلات منهن، للعمل في كثير من المجالات.

وأكد عبد الهادي، أن توجيهات الرئيس بتحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية يستهدف تعزيز مساهمتها فى توطين الصناعة الوطنية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى السيدات الريفيات الآتي يمتلكن مهارات كثيرة يمكن استغلالها في كثير من الصناعات المحلية.

وأضاف الأمين العام المساعد لأمانة المجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، أن الرئيس أنصف المرأة المصرية وأكرمها ومنحها حق الحياة والمشاركة شأنها شأن الرجل، مؤكدا أنها تلعب الدور الرئيسي في الحفاظ على استقرار المجتمع وتربية النشء على حب الوطن وتقديم أبنائها في كل معركة دفاع وتضحية من أجله.

الدكتور عيد عبد الهادي المجالس الشعبية الحرية المصري السيسي الجمهورية مراكز الإصلاح

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يوم المرأة المصرية

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