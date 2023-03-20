ننشر موعد رؤية هلال رمضان 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد رؤية هلال رمضان 2023، إذ ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الأشهر "جوجل"، عن موعد رؤية هلال شهر رمضان 2023 ، الذي حددت البحوث الفلكية موعد بدايته يوم الخميس المقبل 23 مارس 2023، وبدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك استعدادًا وفرحًا بقدومه.

شهررمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، والذي يبدأ معه المسلمين صيام رمضان، والذي يعدالركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، ولرمضان على مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين حيث أنزل الله عز وجل فيه القرآن على النبيّ محمد صلىّ الله عليه وسلّم في ليلة القدر الذي تتغير فيه الأقدار.

موعد رؤية هلال رمضان 2023

تستطلع دار الإفتاء، غدًا الثلاثاء، هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية- 2023 ميلادية.

وأشارت الإفتاء، في بيان لها، إلى أنه سيكون هناك بث مباشر لاستطلاع الرؤية عبر التليفزيون والصفحة الرسمية للدار عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

ويتم تحديد موعد بداية الشهر الكريم وفقًا لرؤية هلال رمضان، أي من خلال تحري الهلال ورؤيته بصرياً في السماء ليعلن بداية رمضان.

وتختلف رؤية الأهلة في بعض الدول عن بعضها، نتيجة لاختلاف المطالع بينها، فبحسب دار الإفتاء أنه إذا استحالت رؤية الهلال فى بلد كانت دعوى رؤيته فى بلد آخر غير ملزمة لهم، إلا أن الحج هو حيث يحج الناس، وهذا واحد لا اختلاف فيه؛ جمعًا لكلمة المسلمين.

وأظهرت الحسابات الفلكية للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد شهر رمضان 2023 - 1444 هـ ، بأنه سيوافق يوم الخميس 23 مارس 2023.

وحسب الحسابات الفلكية من المحتمل يولد هلال شهر رمضان 2023 مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام 7:24 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 ه، وهو يوم الرؤية، وبالتالي توافق بداية شهر رمضان 2023 يوم الخميس 23 مارس المقبل.

موعد شهر رمضان 2023

ووفق الحسابات الفلكية يكون موعد غروب القمر بالقاهرة في يوم الرؤية في تمام الساعة 5:57 دقيقة مساء، على أن يتبعه غروب الشمس بتمام الساعة 6:07 مساء، ما يعني استحالة الرؤية الشرعية لـ هلال شهر رمضان 2023 المعظم، وعليه يكون الأربعاء 22 مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان، ويكون شهر رمضان يوم 23 مارس2023.