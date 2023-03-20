الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«كتف فى كتف».. «حياة كريمة» تعلن بدء توزيع مليون كرتونة فى بنى سويف

مبادرة «كتف في كتف»
مبادرة «كتف في كتف»

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، الإثنين، عن بدء توزيع المليون كرتونة من المواد الغذائية، على المواطنين الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان المبارك، والتي تنطلق من محافظة بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة «أبوهشيمة الخير».

جاء ذلك في إطار مبادرة «كتف في كتف»، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتشارك مؤسسة «أبوهشيمة الخير» في توزيع 100 ألف كرتونة من المواد الغذائية، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» لتوزيع 200 ألف كرتونة على المواطنين الأكثر احتياجًا في قرى حياة كريمة.

كانت مؤسسة «حياة كريمة» قد أعلنت عن مشاركتها في مبادرة "كتف في كتف" لتوزيع مليون كرتونة من المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا بكل محافظات الجمهورية، وذلك في إطار فعالية "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف الوطني الجمعة الماضية في استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتويجًا لجهود المتطوعين في المبادرة.

وتعد مبادرة «كتف فى كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كل محافظات الجمهورية، بمشاركة 34 كيانًا تنمويًا يضم كل مؤسسات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

استاد القاهرة الدولى الاتحاد العام للجمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة الدولي بروتوكول التعاون

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