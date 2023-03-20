العدل تنظم احتفالية لتكريم القضاة

تنظم وزارة العدل، احتفالية لتكريم القضاة من جميع الجهات والهيئات القضائية، بعد قليل بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.

يشهد مراسم الاحتفال، وزير العدل، بتكريم عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية الذين أبدوا تميزًا ملحوظًا في المستوى الفني خلال العام القضائي المنصرم، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وأعضاء المجالس العليا والخاصة.

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وبدأ توافد الحضور من رؤساء الهيئات القضائية المستشار محمد بكر - رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عدلي جاد- رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد حسام الدين - رئيس مجلس الدولة، ومساعدي وزير العدل، والعديد من القضاة والقاضيات.