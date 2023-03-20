محافظ البحر الأحمر يفتتح الممشى السياحى الجديد بالغردقة (صور)

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء الاثنين، الممشى السياحي الجديد بمنطقة هاواي شمال مدينة الغردقة، بحضور عدد من السياح ومُلاك وأصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، ويبلغ طوله 8 كيلومترات، بتكلفة نحو 100 ‪ مليون جنيه، بالمشاركة المجتمعية مع المستثمرين السياحيين، ويضم مظلات ومساحات الخضراء، وأشجارا، وإضاءة مميزة ومحلات سياحية وأماكن انتظار سيارات

وكشف سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، عن أن الممشى السياحي الجديد يخدم نزلاء ورواد عشرات الفنادق والمنتجعات السياحية شمال مدينة الغردقة، وصمم على الطراز الأوربي، ويضم مظلات ومساحات الخضراء وأشجارا وإضاءة مميزة ليلاً وكافيهات ومحلات سياحية ومظلات وأماكن انتظار سيارات، مضيفاً أن الممشى الجديد يعكس جمال الرؤية البصرية حيث الإضاءة الحديثة والانترلوك الملون والمساحات الشاسعة الخضراء.

وأشار رضا الدخاخني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الممشى السياحي الجديد يمتد بطول 8 كيلومترات ابتداء من منطقة هاواي وحتى منتجعات الجونة في المدخل الشمالي للمدينة السياحية، ويهدف إلى إظهار المظهر الحضاري والجمالي للمدينة ومتنفس سياحى للآلاف من المواطنين.

محافظ البحر الأحمر خلال جولته التفقدية

محافظ البحر الأحمر خلال جولته التفقدية

محافظ البحر الأحمر خلال جولته التفقدية

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