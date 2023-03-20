نيفين شحاتة: مشاركة الرئيس اليوم تأكيد على أهمية دور المرأة فى المجتمع

علقت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام، علي حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات.

وقالت “شحاتة” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لمثل هذا اليوم هو تكريم للمرأة المصرية.

وأضافت أن المرأة المصرية لها دور كبير في المجتمع، مشددة علي مكانة المرأة المصرية في المجتمع علي مدار التاريخ.

وأشادت بحضور الرئيس السيسي والسيدة قرينته احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، مؤكدة أن الرئيس السيسي منذ أن تولي الرئاسة أعطي المرأة المصرية اهتماما غير مسبوق.