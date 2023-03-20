حبس المتهم بسرقة ساعة أنتيكة من شقة جاره فى عابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم، بحبس مسجل خطر في اتهامه بسرقة ساعة أنتيكة من شقة جاره، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحري حول نشاطه الإجرامي.



وتمكن رجال مباحث قسم شرطة عابدين من القبض على أحد الأشخاص؛ لعرضه ساعة حائط «أنتيك» للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع سعرها الحقيقي.

وأقر بسرقتها من شقة أعلى محل سكنه بدائرة القسم بأسلوب «كسر النافذة»، وتم بإرشاده ضبط باقي المسروقات، عبارة: 3 ساعات يد، آلة حاسبة، مكواة شعر، ريسيفر، 2 مطرقة فضية، غطاء بوتاجاز.

وباستدعاء مالك الشقة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.