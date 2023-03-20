أمازون تعتزم تسريح 9000 موظف لخفض التكاليف
أعلنت شركة أمازون الأمريكية عن تسريح 9000 موظف، في إطار مساعي تقليص التكاليف والتعامل مع تباطؤ الطلب.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية «آندي جاسي» في مذكرة للموظفين: «انتهينا للتو من المرحلة الثانية من خطتنا التشغيلية في الأسبوع الماضي، أبلغكم أننا قررنا إلغاء حوالي 9000 وظيفة أخرى في الأسابيع القليلة المقبلة».
وأضاف: «كان هذا قرارًا صعبًا، لكننا نعتقد أنه الأفضل للشركة على المدى الطويل».
وأعلنت «أمازون» في نوفمبر الماضي خطة للاستغناء عن أكثر من 18 ألف موظف، مع جهود خفض التكاليف.