الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

أمازون تعتزم تسريح 9000 موظف لخفض التكاليف

امازون
امازون

أعلنت شركة أمازون الأمريكية عن تسريح 9000 موظف، في إطار مساعي تقليص التكاليف والتعامل مع تباطؤ الطلب. 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية «آندي جاسي» في مذكرة للموظفين: «انتهينا للتو من المرحلة الثانية من خطتنا التشغيلية في الأسبوع الماضي، أبلغكم أننا قررنا إلغاء حوالي 9000 وظيفة أخرى في الأسابيع القليلة المقبلة». 

وأضاف: «كان هذا قرارًا صعبًا، لكننا نعتقد أنه الأفضل للشركة على المدى الطويل».

وأعلنت «أمازون» في نوفمبر الماضي خطة للاستغناء عن أكثر من 18 ألف موظف، مع جهود خفض التكاليف. 

أسهم أمازون تسريح عمال موظفين أمازون الأمريكية الطلب

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