أجواء شتوية باردة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

شهدت عددًا من محافظات الجمهورية اليوم الإثنين، هطولًا غزيرًا للأمطار على عدد من النماطق التابعة لها، أثَّرت بشكل كبير على حركة المواطنين، خلال ساعات النهار، كما شهدت أجواءً شتوية باردة نسبيًا، تكاثرت خلالها السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد، تزامنًا مع آخر أيام فصل الشتاء رسميا.

ورصدت خرائط الطقس، اليوم الإثنين، غطاءً سحابيًا يعمل على تقليل ساعات سطوع أشعة الشمس، كما زاد نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تساهم في زيادة الإحساس ببرودة الأجواء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من غدٍ الثلاثاء 21 مارس وحتى السبت المقبل الموافق 25 مارس 2023، على أغلب أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مدن القناة وأقصى السواحل الشمالية الغربية.

كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى