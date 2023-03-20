الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكلية العسكرية التكنولوجية توقّع بروتوكولًا مع عدد من الجامعات

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقّعت الكلية العسكرية التكنولوجية بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات التكنولوجية، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من رؤساء الجامعات وعدد من قادة القوات المسلحة.

ووقّع البروتوكول اللواء أح أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، والدكتور طارق عبدالملاك ميخائيل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة التكنولوجية، والدكتور على محمود عبدالتواب عميد الكلية المصرية الكورية التكنولوجية بجامعة بنى سويف التكنولوجية، والدكتور أشرف بهجت إبراهيم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية.

ويهدف البروتوكول إلى تأهيل الضباط خريجي المعهد الفنى للقوات المسلحة من الدفعات المختلفة بشهادة البكالوريوس التكنولوجى فى التخصص بالجامعات التكنولوجية، وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية العسكرية التكنولوجية والطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية.

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