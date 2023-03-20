ختام فعاليات التدريب المشترك «SOF02» بين القوات الخاصة المصرية والأمريكية

اُختتمت فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك (SOF02) الذى نفذته عناصر من قوات المظلات والصاعقة والوحدات الخاصة البحرية المصرية مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية، والذى استمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.

وتضمنت فعاليات التدريب اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية وتحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية، وكذا إجراءات مجابهة العبوات الناسفة المرتجلة، وتنفيذ رمايات نمطية وغير نمطية والإسعافات الأولية لدواعى إنقاذ الحياة.

وأظهرت مراحل التدريب المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كل المهام بدقة وكفاءة عالية.

ويوفر التدريب المشترك (SOF02) بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة بما يسهم فى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالى والفنى للقوات المشاركة من الجانبين.