محافظ الغربية يتابع رصف محور المعامل وتطوير كورنيش الغفران

تفقد د.طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال رصف محور طريق المعامل والذي يتم إنشائه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كورنيش الغفران والذي يمتد من كوبري قحافة وحتى منطقة الداون تاون بطول 3 كم ومتوسط عرض ما بين 15 إلى 25 متر، ليكتمل بعدها إزدواج الكورنيش بداية من كوبري قحافة وحتى منطقة الداون تاون.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

على صعيد متصل، أشاد د.طارق رحمي محافظ الغربية بالعمالة المكثفة التي تشهدها مواقع العمل داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد المشروعات بقرى نهطاي، سندبسط ودمنهور الوحش، بحضور الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

ووجه المحافظ الشكر للمهندسين والعمال والقائمين على تنفيذ المشروعات داخل قرية دهتورة وذلك خلال تفقده لمشروعات( مركز شباب، الوحدة الاجتماعية وحدة طب الأسرة بالقرية.

واستكمل رحمي جولته بتفقد مشروعات قرية سندبسط والتي قاربت على الانتهاء، حيث تفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة المجمع الزراعي البيطري ومركز التأهيل الاجتماعي، إلى جانب تفقد وحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب ومجمع الخدمات الحكومية والذي سيوفر مقرات لـ (المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية ، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي).

في السياق، تفقد محافظ الغربية أعمال التشطيبات النهائية في مركز الشباب ومدرسة نهطاي للتعليم الأساسي التي تعد آخر مدرسة يتم إنشاءها داخل قطاع التعليم ووصلت نسبة نهو الأعمال بها إلى 95% لتكتمل بعدها مشروعات قطاع التربية والتعليم بإجمالي عدد 83 مدرسة تم إنشائها ورفع كفاءتها واختتمت الجولة بتفقد محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بقرية دمنهور الوحش.

.طارق رحمي، محافظ الغربية،

.طارق رحمي، محافظ الغربية،

.طارق رحمي، محافظ الغربية،