«الرعاية الصحية»: أصبح التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضرورة حتمية للارتقاء بالخدمات

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفد رفيع المستوى من شركة هواوي العالمية، يترأسه ماي بن، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي والشمول السيبراني، وتماشيًا مع استراتيجية مصر الرقمية ورؤية مصر 2030.

وناقش اللقاء، سبل تبادل الخبرات والتعاون المشترك لتعزيز تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، ومنها المشروعات الخاصة بدعم الاستراتيجيات المستقبلية للهيئة لرقمنة الخدمات واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وفي كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمرضى، بما ينعكس إيجابًا على سرعة وكفاءة وجودة أداء الخدمات، وتيسير حصول المواطنين عليها.

وتطرق اللقاء، إلى التعاون لإعداد فيلم تسجيلي وثائقي عن نجاحات وإنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة حياة كريمة، وانعكاساتهما الإيجابية على تطور الرعاية الصحية في مصر، وتحسين حياة المصريين، مع التركيز على أهمية استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي وأثرهما في هذا التطور، وذلك للنشر بوسائل الإعلام والقنوات الدولية المختلفة، مما يسهم في توثيق حجم إنجازات مصر في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق الهدف الثالث من رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة "الصحة الجيدة والرفاه".

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته لبحث التعاون مع شركة هواوي، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى حجم أعمالها ودورها الكبير في تطوير التطبيقات التكنولوجية المتعلقة بالرعاية الصحية، وكذلك خبراتها في الحملات والأفلام الوثائقية، مشيدًا بقوة العلاقات المصرية الصينية والتعاون المستمر بين البلدين.

وأكد السبكي، اهتمام هيئة الرعاية الصحية بمواكبة كل ما هو جديد، والانفتاح على العالم، لاكتساب الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في شتى المجالات المتعلقة بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وأهمها تكنولوجيا الرعاية الصحية والتحول الرقمي للخدمات والتي أصبحت ضرورة حتمية.

ومن جانبه، أشاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي للعلاقات الحكومية والدولية، بدور هيئة الرعاية الصحية وتوجهها الاستراتيجي الواضح للتحول الرقمي للخدمات الصحية والشمول السيبراني، وتأثيرها الإيجابي على سرعة تطور الرعاية الصحية في مصر، والذي يدل على تطور الفكر الإداري لقطاع خدمات الرعاية الصحية بها، والرؤية المستقبلية لاستخدام التكنولوجيا الصحية بشكل كبير، كما يعبر عن إدراك هيئة الرعاية الصحية للمستجدات العالمية في تطور طرق وأشكال تقديم الرعاية الصحية.

كما أشاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي للعلاقات الحكومية والدولية، بامتلاك هيئة الرعاية الصحية البنية التحتية القوية، والقوى البشرية الهائلة الداعمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي للخدمات، والتي تستطيع الاستغلال الأمثل لها في بناء مستقبل رقمي للخدمات الصحية بمصر.

وضم وفد شركة هواوي العالمية، مهندسي نظم المعلومات والتحول الرقمي بالشركة، ورئيس العلاقات الإعلامية بشركة هواوي مصر.

وشارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، واللواء هشام شندي، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمود الشحات، مدير المكتب الفني لمساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتورة رضوى إمام، المشرف العام على المبادرات والتوعية الصحية، والدكتورة أسماء سلمان، مدير الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، والدكتورة لميس أيمن، عضو بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

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