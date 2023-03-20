الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تغلق باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية

الحج
الحج

أغلقت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، باب التقدم لحج الجمعيات، حيث استقبلت الطلبات منذ 7 مارس الجاري.

وأكدت الوزارة أن أهم الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هى:-

-مصري الجنسية.

-أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

-وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا ولا يقل عمره عن 18 عامًا.

-أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

-لم يسبق للمتقدم أداء فريضة الحج طوال حياته.

-مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

-وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

-لا يقل سن الرجال عن 25 عامًا.

-بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

-أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 يناير 2023 ولم يوقع عليها أي جزاءات نتيجة مخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.


المخالف لشروط التقديم للحج:

-الفئات المرضية غير المسموح لها أداء فريضة الحج.

-الحالات المتقدمة من ذوي أمراض حالات السمنة المفرطة المرضية.

-أمراض القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي - الأورام.

-السيدات الحوامل الأشهر الأولى والأخيرة.

-مرضى تليف الرئة.

-مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيلًا كلويًا.

-الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

ملحوظة: لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة.

أداء فريضة الحج أداء المناسك أصحاب الإعاقة الحركية أعضاء الجمعية العمومية أصحاب الإعاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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