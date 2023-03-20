«التضامن» تغلق باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أغلقت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، باب التقدم لحج الجمعيات، حيث استقبلت الطلبات منذ 7 مارس الجاري.

وأكدت الوزارة أن أهم الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هى:-

-مصري الجنسية.

-أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

-وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا ولا يقل عمره عن 18 عامًا.

-أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

-لم يسبق للمتقدم أداء فريضة الحج طوال حياته.

-مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

-وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

-لا يقل سن الرجال عن 25 عامًا.

-بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

-أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 يناير 2023 ولم يوقع عليها أي جزاءات نتيجة مخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.



المخالف لشروط التقديم للحج:

-الفئات المرضية غير المسموح لها أداء فريضة الحج.

-الحالات المتقدمة من ذوي أمراض حالات السمنة المفرطة المرضية.

-أمراض القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي - الأورام.

-السيدات الحوامل الأشهر الأولى والأخيرة.

-مرضى تليف الرئة.

-مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيلًا كلويًا.

-الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

ملحوظة: لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة.