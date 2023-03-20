الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التخطيط: تضاعف مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لـ 20% خلال 4 سنوات

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود بناء قدرات المرأة المصرية، وتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتولي المناصب القيادية، لافتًة إلى أنه تم تدريب نحو 14 ألف سيدة من جميع المحافظات خلال العام الماضي على العديد من البرامج التدريبية. 

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الإثنين، في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيدة قرينته، ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين.
 
وأوضحت “السعيد” أن البرامج التدريبية شملت برنامج القيادات النسائية التنفيذية، بالإضافة إلى برنامج القيادات المصرية بالخارج، ومبادرة "هي لمستقبل رقمي" التي تستهدف تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين لزيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل، هذا إلى جانب مبادرة "كُن سفيرًا" للتنمية المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري، وقد بلغت نسبة الفتيات اللاتي تخرّجن من المبادرة نحو 60% من إجمالي المتدربين من جميع المحافظات المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة. 

وخلال كلمتها، أعلنت الدكتورة هالة السعيد أن "المؤشر العام لتمثيل المرأة في مجالس الإدارة" تضاعف من 9% في أول تقرير صدر في 2018 إلى 20% في 2022، وفي حال الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات التصاعدية سنصل إلى النسبة المستهدفة وهي 30% بحلول عام 2026، بدلًا من 2030. 

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية في احتفالية عيد الأم العام الماضي، باستحداث "جائزة التميّز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، فقد تم تأهيل وتدريب عدد 85 مؤسسة تشمل جميع الوزارات والمحافظات والجامعات على معايير الجائزة المستحدثة، مشيرة إلى أن السيدات حصدت على نصف عدد المراكز الأولى في الجائزة بكل فئاتها في دورتها الثالثة.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المرأة المصريه المناصب القيادية احتفالية تكريم المرأة المصرية البرامج التدريبية

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