الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقوال والدين في وفاة نجلتهما بالمرج: «زوجها شك في سلوكها»

جثة
جثة

استمعت نيابة المرج الجزئية، اليوم الإثنين، إلى أقوال سيدة في واقعة سقوط ابنتها من شرفة منزلها، فقالت إن خلافات زوجية مع زوجها وراء الوفاة.

وقالت السيدة إن ابنتها على خلاف دائم مع زوجها مؤخرًا بسبب شكه في سلوكها واتهامها بأشياء مشبوهة دفعها لإلقاء نفسها من الشرفة.

وبسؤال والد المتوفاة أيد أنها كانت على خلاف دائم مع زوجها خاصة في الفترة الأخيرة بسبب شكه في سلوكها.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغاً من الأهالي بسقوط سيدة من الطابق السابع بدائرة القسم .

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتبين من الفحص مصرع ربة منزل بسبب خلافها الدائم مع زوجها لشكه في الآونة الأخيرة في سلوكها فقررت التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق السابع لتلقي مصرعها في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

الوفاة شرفة سيدة نيابة المرج الجزئية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

«مارستا معه الرذيلة».. القبض على سيدتين لابتزازهما شابًا

«نساء مصر»: قرار الرئيس بالإفراج عن الغارمين والغارمات أدخل البهجة على قلوب الأسر

حبس المتهم بسرقة ساعة أنتيكة من شقة جاره فى عابدين

أسرة طفل سقط فى بئر أسانسير بالمقطم: «عطل به وهو بيلعب»

محافظ مطروح يشهد ختام فعاليات دوري مراكز الشباب لكرة القدم (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

لا تقتلوا إنسانية شنودة

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»