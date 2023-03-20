أقوال والدين في وفاة نجلتهما بالمرج: «زوجها شك في سلوكها»

استمعت نيابة المرج الجزئية، اليوم الإثنين، إلى أقوال سيدة في واقعة سقوط ابنتها من شرفة منزلها، فقالت إن خلافات زوجية مع زوجها وراء الوفاة.

وقالت السيدة إن ابنتها على خلاف دائم مع زوجها مؤخرًا بسبب شكه في سلوكها واتهامها بأشياء مشبوهة دفعها لإلقاء نفسها من الشرفة.

وبسؤال والد المتوفاة أيد أنها كانت على خلاف دائم مع زوجها خاصة في الفترة الأخيرة بسبب شكه في سلوكها.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغاً من الأهالي بسقوط سيدة من الطابق السابع بدائرة القسم .

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتبين من الفحص مصرع ربة منزل بسبب خلافها الدائم مع زوجها لشكه في الآونة الأخيرة في سلوكها فقررت التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق السابع لتلقي مصرعها في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.