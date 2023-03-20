الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يشهد ختام فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بتونس

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الإثنين، حفل ختام فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية فى دورته الـ 55 والذى استضافته جامعتى سوسه ومنستير بجمهورية تونس بحضور مكثف من الجامعات المصرية ومشاركة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وبحضور الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والعديد من وزراء التعليم العالي بالدول العربية، والسفير إيهاب فهمي سفير مصر بجمهورية تونس، ولفيف من رؤساء الجامعات العربية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم خلال فعاليات المؤتمر العام تقديم عدة مقترحات لتبادل الخبرات وتكثيف التعاون المشترك بين الجامعات العربية وتقديم أفكار بحثية عن التحوّل الرقمي، والأمن الغذائي والأمن الطاقي وخاصة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كما تطرق المؤتمر إلى عدة موضوعات هامة والأعمال الخاصة بالاتحاد واعتماد ميزانية الاتحاد ومناقشة أنشطة وأعمال الجمعيات والمجالس والمراكز التابعة للاتحاد.

وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر أوصى بزيادة نشاط الجمعيات باعتبارها العناصر الأساسية المنتشرة في أرجاء الوطن العربي، مؤكدا أن أهم المشاريع التي يشتغل عليها الاتحاد هى: مشروع التصنيف العربي للجامعات، ومشروع منصة أعضاء هيئة تدريس الجامعات العربية الذي يستهدف انجاز قاعدة بيانات لهيئة التدريس في الدول العربية حتى يتسنى الاستفادة من خبراتهم ويمكنهم تكوين شبكات علمية فيما بينهم، والقيام بأبحاث مشتركة ومجلات مشتركة، وفتح المنصة بعد ذلك للمجتمع.

 

اعتبارها استفادة التصنيف العربي للجامعات استضاف اتحاد الجامعات العربية الجامعات العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

«مارستا معه الرذيلة».. القبض على سيدتين لابتزازهما شابًا

«نساء مصر»: قرار الرئيس بالإفراج عن الغارمين والغارمات أدخل البهجة على قلوب الأسر

حبس المتهم بسرقة ساعة أنتيكة من شقة جاره فى عابدين

أسرة طفل سقط فى بئر أسانسير بالمقطم: «عطل به وهو بيلعب»

محافظ مطروح يشهد ختام فعاليات دوري مراكز الشباب لكرة القدم (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

لا تقتلوا إنسانية شنودة

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»