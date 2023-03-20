رئيس جامعة المنوفية يشهد ختام فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بتونس

شهد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الإثنين، حفل ختام فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية فى دورته الـ 55 والذى استضافته جامعتى سوسه ومنستير بجمهورية تونس بحضور مكثف من الجامعات المصرية ومشاركة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وبحضور الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والعديد من وزراء التعليم العالي بالدول العربية، والسفير إيهاب فهمي سفير مصر بجمهورية تونس، ولفيف من رؤساء الجامعات العربية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم خلال فعاليات المؤتمر العام تقديم عدة مقترحات لتبادل الخبرات وتكثيف التعاون المشترك بين الجامعات العربية وتقديم أفكار بحثية عن التحوّل الرقمي، والأمن الغذائي والأمن الطاقي وخاصة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كما تطرق المؤتمر إلى عدة موضوعات هامة والأعمال الخاصة بالاتحاد واعتماد ميزانية الاتحاد ومناقشة أنشطة وأعمال الجمعيات والمجالس والمراكز التابعة للاتحاد.

وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر أوصى بزيادة نشاط الجمعيات باعتبارها العناصر الأساسية المنتشرة في أرجاء الوطن العربي، مؤكدا أن أهم المشاريع التي يشتغل عليها الاتحاد هى: مشروع التصنيف العربي للجامعات، ومشروع منصة أعضاء هيئة تدريس الجامعات العربية الذي يستهدف انجاز قاعدة بيانات لهيئة التدريس في الدول العربية حتى يتسنى الاستفادة من خبراتهم ويمكنهم تكوين شبكات علمية فيما بينهم، والقيام بأبحاث مشتركة ومجلات مشتركة، وفتح المنصة بعد ذلك للمجتمع.