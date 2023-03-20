«القاهرة الإخبارية»: الاتحاد الأوروبى يخصص مليارى يورو لشراء ذخائر لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على تخصيص ملياري يورو، لشراء وإرسال ذخائر لأوكرانيا، حسبما قالت عدة مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وافق التكتّل في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على خطة عمل من 3 مراحل لتزويد القوات الأوكرانية بما لا يقلّ عن مليون قذيفة من عيار 155 مليمترًا، وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي، والتي اقترب بعضها من النفاد، بحسب ممثلي 5 وفود.

في وقت سابق، قال مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن العديد من دول التكتل، البالغ عددها 27، ستوقع على ما يسمى بترتيب المشروع، والذي يحدد الشروط المرجعية للخطة، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر مسئولون أن الاتفاقية المشتركة لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 مليمترًا، ستُوقع على هامش اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الإثنين، ويُمكن تقديم أول الطلبات بموجب الخطة بحلول نهاية مايو.

نخوض حرب استنزاف شرسة مع القوات الروسية

وقالت أوكرانيا إنها في حاجة ماسة إلى قذائف من عيار 155 مليمترًا؛ لأنها تخوض حرب استنزاف شرسة مع القوات الروسية يطلق فيها الجانبان الآلاف من قذائف المدفعية يوميًا.

وحذر القادة الأوكرانيون والغربيون في الأسابيع القليلة الماضية، من أن كييف تستهلك قذائف بسرعة أكبر من قدرة حلفائها على إنتاجها؛ مما أدى إلى تجدد مساعي إرسال الإمدادات والبحث عن سبل لزيادة الإنتاج.