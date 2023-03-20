غدًا.. استكمال إعادة محاكمة متهم بالتخابر لصالح تنظيم «القاعدة»

تواصل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد متولي، ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

وأحالت النيابة المتهمين في القضية للمحاكمة؛ لأنهم في غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.