غدًا.. نظر طعون المتهمين في «أحداث المغارة» على حكم حبسهم

تنظر محكمة النقض غدًا الثلاثاء، أولى جلسات نظر طعن 21 متهمًا على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسوهاج ضدهم بأحكام السجن المشدد من 10 سنوات إلى 15 سنة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المغارة"، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومن المقرر انعقاد الجلسة أمام دائرة الثلاثاء الجنائية "د".

وتعود أحداث القضية، إلى 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة.