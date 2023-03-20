رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن خروج جمال موسيالا من معسكر ألمانيا للإصابة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني إصابة لاعبه جمال موسيالا، وخروجه من معسكر منتخب ألمانيا، لفترة التوقف الدولي.

واستدعي جمال موسيالا لقائمة منتخب ألمانيا لفترة التوقف الدولي التي انطلقت اليوم، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، مضطر لمغادرة معسكر منتخب ألمانيا بداعي الإصابة".

ويخوض المنتخب الألماني مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الجارية، الأولى أمام منتخب بيرو يوم 25 مارس، والثانية أمام بلجيكا يوم 28.

وأضاف البيان: "اللاعب صاحب الـ10 عامًا لديه تمزق في الألياف العضلية للفخذ الأيسر، ونتيجة لذلك سيغيب عن مباراتي التوقف الدولي المقبلتين".

ومنذ تصعيده للفريق الأول، شارك جمال موسيالا في 113 مباراة لبايرن ميونخ وسجل 30 هدفًا وصنع 19 لزملائه في الفريق.

وبدأ جمال موسيالا مسيرته في فريق شباب نادي ليهنيرز الألماني ثم انتقل لأكاديمية نادي ساوثهامبتون الانجليزي في نوفمبر 2010، وفي صيف 2011 انضم لشباب نادي تشيلسي، قبل أن ينتقل لناشئي بايرن تحت 17 عامًا في صيف 2019، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في يناير 2020، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي البافاري في صيف 2020.

جمال موسيالا يحمل الجنسيتين الألمانية والانجليزية، ومثل المنتخب الانجليزي تحت 15 و16، و17، و21 عامًا، ولعب لهم 23 مباراة، وسجل 10 أهداف.

كما مثل منتخب ألمانيا تحت 16 عامًا ولعب له مباراتين، ثم بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب الألماني الأول في مارس 2021، ولعب 20 مباراة منذ ذلك الحين وسجل هدفًا وصنع 3 لزملائه في المنتخب.

وحقق موسيالا ثلاثة ألقاب للدوري الألماني، وثلاث ألقاب لكأس السوبر الألماني، ولقب لدوري أبطال أوروبا (2019-2020) ومثله لكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

