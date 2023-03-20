الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك الدولي يعقد حلقة نقاشية حول زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء بقطاع الطاقة

البنك الدولي
البنك الدولي

تعقد مجموعة البنك الدولي اليوم حلقة نقاشية حول الطاقة من أجل التركيز على النوع الاجتماعي وزيادة المشاركة الاقتصادية للنساء عبر سلاسل القيمة في قطاع الطاقة، وأطلق البنك الدولي في يونيو من العام 2022 الشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (RENEW-MENA)، كمنصة إقليمية تهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء عبر سلاسل القيمة في قطاع الطاقة، خصوصاً في الوظائف التي تتعلق بالتحول إلى الطاقات النظيفة وتشجيع تحسين ظروف بيئة العمل للنساء في كل من القطاعين العام والخاص ومواجهة الأنماط الحالية القائمة على النوع الاجتماعي المنتشرة حول دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بجانب زيادة حضورها في قطاع الطاقة. 

وأضاف البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن الشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (RENEW-MENA) تمتلك شراكات مؤسسية واستراتيجية مع المنشآت الوطنية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في دول (المغرب، ومصر، والعراق، ولبنان، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والضفة الغربية وقطاع غزة) وتضم حالياً 150 عضواً.

وأكد البنك الدولي أن الهدف من تلك الحلقة النقاشية هو تسليط الضوء على الجهود الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (RENEW-MENA) لفهم دور المرأة في مجالات العمل المستقبلية، والتعلم من مبادرة (WePower) في منطقة جنوب آسيا، بهدف المضي قدماً لمناقشة خطط الشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (RENEW-MENA).

البنك الدولي المشاركة الأقتصادية للنساء مجال الطاقة شمال أفريقيا الشرق الأوسط مصر

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